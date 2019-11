Black friday, a Roma per due giorni metro gratis per chi usa Tap&Go

Il 29 e il 30 novembre, in occasione del weekend della giornata del Black Friday, Mastercard lancia Ticketless Day Black Friday Tap&Go®, un'iniziativa a supporto della smart mobility e della diffusione del contactless nella città di Roma. Nelle due giornate di campagna, quanto costerà il viaggio in metropolitana? Niente, per cittadini e turisti che usufruiranno del servizio Tap&Go con pagamento in modalità contactless. Sarà Mastercard ad offrire in omaggio ai titolari di carte Mastercard e Maestro tutte le corse effettuate in modalità contactless: basterà avvicinare la carta di pagamento contactless o il dispositivo abilitato ai pagamenti NFC (smartphone o wearable) al lettore, aspettare la luce verde sullo schermo e il conseguente sblocco del tornello.

"Ticketless Day", spiega l'azienda, "sull’onda del successo del lancio di Tap&Go lo scorso settembre, che ha visto ATAC avviare il processo di installazione della tecnologia contactless sui tornelli di tutte le stazioni delle linee metropolitane A, B/B1, C delle ferrovie Roma Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle, con il completamento di tale abilitazione entro la fine dell’anno, vuole promuovere la smart mobility e educare i consumatori all’utilizzo degli strumenti di pagamento contactless".

"Appuntamenti ricorrenti come quella proposta da Mastercard in occasione del Black Friday a Roma sono iniziative importanti per sensibilizzare i consumatori sui vantaggi della cashless life e sull’utilizzo dei pagamenti innovativi per i trasporti", ha affermato Michele Centemero, Country Manager Italy di Mastercard. "Tramite la continua offerta di soluzioni all’avanguardia per migliorare la vita dei consumatori e dei cittadini connessi, Mastercard conferma la propria leadership nella diffusione dei pagamenti digitali in Italia".