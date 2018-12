Bimba salvata la notte di Natale dai medici dell'ospedale Bambino Gesù

È stata salvata proprio la notte di Natale a Napoli dai medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma specializzati in Ecmo (ossigenazione extracorporea) una bambina di 7 mesi con insufficienza respiratoria gravissima. La piccola era ricoverata all'ospedale Santo Bono e, una volta stabilizzata, è stata trasportata d'urgenza al nosocomio capitolino.

Il Bambino Gesù è punto di riferimento per il Centro-Sud Italia della rete nazionale 'Respira' e dei trasporti Ecmo pediatrici. Il team è stato contattato ed è partito alle 24 di lunedì con ambulanza e macchina di supporto. Una volta arrivato, la piccola è stata messa in Ecmo respiratorio e poi trasportata all'area rossa del Dipartimento di emergenza e accettazione di Roma, dove ora è ricoverata in prognosi riservata.

Al Bambino Gesù vengono effettuati in media una decina di trasporti in Ecmo respiratori l'anno.