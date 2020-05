Fase 2 bis e trasporti, il Campidoglio punta sulla mobilità dolce: "Bici a bordo di metro e bus senza limiti di orari"

Aumento delle frequenze delle linee, specie negli orari di punta, con più bus in strada a integrazione delle rete tpl. E la possibilità, senza limite orario, di portare la bici sui mezzi pubblici. Queste le due novità della fase 2 bis del trasporto pubblico, partita oggi tra code all'alba alle fermate della metro, vagoni affollati e distanziamento difficile da rispettare. Una seconda tranche di misure atta ad affrontare l'aumento, già previsto, dei flussi di passeggeri.

"Abbiamo definito un piano integrato sui trasporti al tavolo di lavoro con la Regione Lazio. Ringrazio l'assessore Mauro Alessandri per la piena collaborazione, un dialogo avviato sin dall'inizio dell'emergenza Covid-19 che ha portato all'integrazione fra i rispettivi programmi di servizio delle principali aziende tpl che operano nella Capitale" ha spiegato l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese.

"Rispetto al 4 maggio - spiega - l'aumento delle frequenze delle linee regionali sarà integrato all'incremento di bus da parte di Atac, grazie all'esercizio delle vetture normalmente in servizio nel periodo scolastico, più il potenziamento tramite 70 bus su 4 linee specifiche a sussidio fra le principali stazioni metro, grazie al contratto attualmente in essere".

"Stiamo lavorando, inoltre, per utilizzare anche altri 70 bus fin da mercoledì prossimo e ulteriori 60 già da venerdì. Il supporto di altre vetture tramite altri operatori privati, da contrattualizzare ex novo, sarà in funzione degli esiti della domanda, eventualmente in previsione del sussidio per la ripresa delle attività scolastiche" continua l'assessore.

"L'aumento complessivo del servizio da oggi 18 maggio, seconda parte della fase 2, consentirà di rispondere con efficacia all'aumento dei viaggiatori previsto in base alla riapertura del commercio, che si riverserà sulla rete del tpl, misurato sia rispetto alla differenziazione degli orari di apertura delle attività, suddivisi nelle tre fasce già delineate nell'ordinanza capitolina, sia nell'eventuale variabile in funzione del numero di cittadini che torneranno a fare acquisti in città. Continueremo a monitorare la curva di crescita dell'utenza, nell'intento condiviso di ottimizzare al meglio le risorse disponibili e di calibrare il servizio nell'interesse delle necessità dei cittadini, sulla base delle indicazioni che provengono dal Governo e della curva dei contagi" conclude l'assessore.

Altra novità in parallelo: la possibilità di portare la bici su metro, bus e tram in qualsiasi fascia orari. In linea con l'idea di puntare il più possibile, nelle varie fasi di riapertura dal 4 maggio in poi, sulla mobilità dolce (dai monopattini sharing alle nuove ciclabili promesse) per attenuare il peso dell'utenza sul tpl. "È una misura che abbiamo introdotto per facilitare chi, specialmente in questi giorni, utilizza la bicicletta per spostarsi in città, spesso per raggiungere la fermata del bus o della metro più vicina" ha spiegato la sindaca Virginia Raggi. "Il trasporto di tutte le tipologie di bici è ora possibile in qualsiasi momento sia sulle linee di superficie già abilitate al servizio che sulle metropolitane, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e tutela della salute. Ci aspettiamo sempre la massima responsabilità da parte degli utenti, soprattutto in questo delicato periodo di ripartenza".