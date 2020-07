Fiano Romano: la biblioteca comunale apre al digitale a titolo gratuito

Non solo cartaceo ma anche digitale. Da mercoledì 8 luglio tutti gli utenti iscritti possono prendere in prestito gratuitamente, oltre ai documenti cartacei in Biblioteca, anche documenti digitali come: eBook, audiolibri, riviste, quotidiani ecc. MediaLibrary On Line, rappresenta la piattaforma digitale interbibliotecaria che permette agli utenti iscritti alla Biblioteca Comunale di poter fruire di servizi di prestito evoluto.

Una volta effettuato l’accesso, nelle modalità previste, sarà possibile scegliere tra circa oltre 40.000 titoli fra cui anche ultimissime novità e oltre 1.900.000 risorse open. Ogni utente può scaricare due titoli al mese con una durata massima di prestito pari a quattordici giorni. Gli utenti della biblioteca potranno iscriversi al servizio inviando una e-mail di richiesta di adesione all’indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.fianoromano.rm.it.

"Siamo entrati in una nuova fase, più accelerata - ha dichiarato il Sindaco Ferilli - quella della digitalizzazione trasversale che deve facilitare l'accesso al servizio pubblico anche da casa, stiamo lavorando su tutti i settori per parlare al cittadino e per migliorare l'atteggiamento proattivo che da sempre abbiamo cercato di adottare per anticipare le risposte ai nuovi bisogni che stanno emergendo. La pandemia, certamente, ha dato una spinta ulteriore a ciò che già era in cantiere; ultimeremo alcuni progetti solo dopo aver concluso anche la fase di rilevazione di citizen satisfaction avviata da qualche giorno".