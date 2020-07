Berlusconi lascia palazzo Grazioli: in mano scatoloni di ricordi “hot” e fascicoli processuali

Berlusconi lascia Palazzo Grazioli: dopo venticinque anni il Cavaliere dice addio alla residenza di via del Plebiscito. Si trasferirà in una villa sull’Appia Antica: in un immobile acquistato nel 2001 e donato in comodato d’uso gratuito al regista Franco Zeffirelli, senatore di Forza Italia e suo grande amico scomparso un anno fa. Berlusconi prima di poterci entrare dovrà attendere la conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Berlusconi lascia Palazzo Grazioli

Via dunque da Palazzo Grazioli: spesso sfondo di vertici politici, accordi, riunioni di partito e incontri con le più alte cariche internazionali. Una residenza investita anche dagli scandali a luci rosse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il murale di Berlusconi via da Palazzo Grazioli

E a Berlusconi che lascia Palazzo Grazioli la street artist Laika ha dedicato un murale: l’opera in via degli Astalli. Un piccolo poster in cui il Cavaliere porta in spalla pesanti scatoloni dei traslochi con fascicoli processuali e ricordi piccanti delle sue famose serate. Spunta infatti la statua di Priapo, divinità greco-romana, protagonista, a quanto riferito, di alcuni "rituali" post-cena. "Se quelle mura potessero parlare ne avrebbero di storie da raccontare..." - dice l’artista.