Baobab, migranti identificati in Questura. I volontari: "Ama ha buttato via le coperte"

Una ventina di ragazzi prelevati dall'insediamento e portati in Questura per l'identificazione. Ci risiamo. Al Baobab Experience la Polizia è intervenuta per la 28esima volta a sgomberare alla stazione Tiburtina il presidio di accoglienza che sta dando assistenza ai migranti transitanti. Il racconto dei fatti arriva dai volontari.

"Ama ha buttato via tutte le coperte di chi stava dormendo lì" denuncia Sonia Manzi, del gruppo di volontari del Baobab. "Non hanno fatto nient'altro, qualcuno è stato identificato, ma sono sempre le stesse persone. Alcuni la polizia li ha addirittura riconosciuti".

Un'operazione che si ripete da anni quella della spola da Tiburtina agli uffici immigrazione della Questura di Roma. Ma dopo il blitz di metà novembre, quando le forze dell'ordine hanno cancellato il presidio di piazzale Maslax radendo al suolo tende e arredi, oggi da sgomberare sono rimaste solo le persone. Una trentina di migranti costretti a dormire sull'asfalto, al gelo, con qualche sacco e pelo e qualche coperta, riparati dalla pensilina del bus su piazzale Spadolini, sempre nei pressi dell'ingresso dello scalo a pochi metri da dove prima potevano contare almeno su una tenda.

"Nonostante lo sgombero di novembre stiamo continuando a prestare assistenza, anche somministrando pasti - racconta Sonia - in questi due mesi sono arrivati tanti transitanti, sempre per lo più eritrei. Anche donne e bambini, accolti durante la notte nel centro di Intersos". Dal Comune nessun aiuto. Almeno quando cala il sole sono disponibili le brandine dentro la stazione, nel punto accoglienza previsto nel piano gelo. Dopo la denuncia di due settimane fa, quando 19 ragazzi non sono stati accolti sui lettini allestiti dal Comune, poi rimasti vuoti, qualcosa è cambiato. I posti sono stati aumentati, ora sono 40. Almeno per qualche ora, quando il termometro scende sotto zero, possono stare al caldo.

Nel pomeriggio la Questura fornisce la sua versione dei fatti tramite una nota stampa: "Nel corso della mattinata è stata controllata l’area di Largo Spadolini, nei pressi della Stazione Ferroviaria Tiburtina, dove la presenza di un insediamento abusivo di stranieri, stava creando disagi ai passeggeri in transito. Sono 18 le persone trovate senza documenti di identità ed accompagnate all’Ufficio Immigrazione per la verifica della loro posizione".