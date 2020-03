Coronavirus, il PD Roma: "Un'ora d'aria per i bambini nel rispetto di tutte le regole"

Il Partito Democratico di Roma si unisce al coro di chi preme sul governo per consentire ai bambini di uscire un'ora al giorno. La proposta arriva con una nota che si accoda alle petizioni che in questi giorni stanno spuntando on line. "Un’ora d’aria per le bambine e i bambini nel rispetto delle regole vigenti". Uscite raccomande anche dall'Oms per "la salute e l’equilibrio psico-fisico dei più piccoli".

"Le misure emanate in queste settimane per contenere la diffusione del contagio", spiegano i dem romani in una nota, "sono assolutamente necessarie, condivisibili, condivise e siamo tutti chiamati a osservarle scrupolosamente per tutto il tempo che le autorità sanitarie riterrann"o necessario. In tale contesto resta consentita l’attività motoria entro breve distanza dalla propria abitazione e l’uscita con animali domestici per l’espletamento delle funzioni fisiologiche anche più volte al giorno, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra. Chiediamo al Governo che analoga possibilità – breve uscita nei pressi della propria abitazione - sia esplicitamente prevista anche per tutti i bambini, accompagnati da un solo adulto, senza alcun assembramento o stazionamento in parchi-gioco o giardini, e che sia consentito l’uso dei cortili condominiali, qualora presenti, attraverso un sistema di turnazione tra i condomini".

Secondo il PD Roma "la costrizione prolungata all’interno di abitazioni spesso prive di balconi, terrazzi e giardini, rappresenta una condizione che, a lungo andare, può essere nociva per la mancanza di luce, aria e attività motoria leggera. Un rischio che riteniamo necessario scongiurare o comunque ridurre al massimo".

Ieri sul tema si è pronunciata anche la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti: "I bambini devono poter uscire. Con il prolungamento del blocco totale, è urgente trovare una soluzione per i più piccoli chiusi in casa. "La salute è il bene primario che dobbiamo tutelare, per tutti. Anche i bambini e i ragazzi lo stanno imparando nel rispetto delle regole. Con il prolungarsi dell'emergenza dobbiamo però organizzare modi e tempi, limitati, in cui anche a loro sia consentito uscire di casa in piena sicurezza sanitaria. Non sarà facile, chiederà ancora più responsabilità, ma siamo chiamati a prenderci cura dei nostri figli e del loro futuro sotto ogni aspetto".