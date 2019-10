Metro A, interventi su scale mobili e ascensori: chiude per tre mesi la fermata Baldo degli Ubaldi

Dal 18 ottobre la stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana resterà chiusa per circa tre mesi. Sono infatti in partenza degli interventi di monitoraggio su scale mobili e ascensori, una "revisione ventennale - spiega Atac - obbligatoria in base alle vigenti norme sull'esercizio degli impianti di traslazione".

I treni della metro A, quindi, transiteranno senza effettuare la fermata. "La chiusura è necessaria per consentire lo svolgimento di lavorazioni complesse, garantendo la sicurezza delle maestranze e dei viaggiatori. Complessivamente saranno sottoposte a revisione 12 scale mobili e 7 ascensori" fa sapere ancora l'azienda di via Prenestina, che "si scusa per il disagio".

Le alternative per i passeggeri

In sostituzione della stazione Baldo degli Ubaldi potranno essere utilizzate le vicine stazioni di Cornelia e Valle Aurelia, dove i treni della metro A continueranno a fermare regolarmente. Per tutta la durata della chiusura della stazione, la linea bus 490 (stazione Tiburtina-Cornelia) sarà potenziata. La linea 490 è accessibile ai passeggeri a ridotta mobilità.



"Sembra incredibile ma con Barberini chiusa da quasi un anno, dopo lo scandalo di Repubblica e Spagna e appena trascorso lo stop di un mese su tutta la linea ad agosto ora si chiude per mesi un'altra stazione senza battere ciglio. Un ottima presentazione per il nuovo Assessore alla mobilità Calabrese non c'è che dire" commenta Julian Colabello, consigliere municipale Pd del XIV e tra gli animatori dei comitati contro la privatizzazione del trasporto pubblico. "Ma potrebbe non finire qui" aggiunge. Perché "se la questione è la mancata revisione degli impianti (scale mobili e ascensori) anche altre stazioni inaugurate vent'anni fa potrebbero chiudere a breve, tra queste lo snodo fondamentale di Cornelia che al pari di Baldo degli Ubaldi risulta dalla gara per la manutenzione del 2016 abbia le revisioni in scadenza a dicembre. Se dovesse accadere con relativi rallentamenti e spostamenti della linea, sarebbe ulteriormente drammatico per il quadrante nord ovest di Roma già in ginocchio da un punto di vista della mobilità".

Chiuderà anche Cornelia

E infatti, stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Dire, anche la stazione Cornelia della linea A chiuderà per permettere la manutenzione straordinaria delle scale mobili, dopo stop di tre mesi di Baldo degli Ubaldi. La stazione era stata citata più volte nelle intercettazioni alla base dell'indagine della Procura di Roma che il 12 settembre scorso ha portato a quattro misure di cautelari nei confronti di dirigenti di Atac e Metro Roma Scarl. "I dispositivi di controllo dell'usura e della mancata apertura dei freni risultavano disabilitati dalla centralina di controllo - spiegava il direttore di esercizio della linea A Renato D'Amico ad un interlocutore telefonico - vanno ad agire sulla sicurezza questi, è un continuo. È preoccupante".