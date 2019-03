Bagni pubblici, è on line il bando: un milione e 300mila euro per gestire otto strutture

Finalmente, dopo due anni e mezzo di attesa, è on line la gara da un milione e 300mila euro per la gestione dei bagni pubblici di Roma Capitale. Otto strutture da pulire e disinfestare per due anni, che ricadono nei municipio I, VIII e XIII. Sono precisamente Garibaldi, Ripetta, Colosseo, Pincio, Risorgimento, Cavalleggeri, Sant'Angelo, San Paolo.

"La Commissione ambiente plaude a questo importante obiettivo raggiunto" commenta il presidente Daniele Diaco. Ma l'opposizione Pd non ci sta e rettifica: "Garibaldi, Ripetta, Colosseo, Pincio, Risorgimento, Cavalleggeri, Sant'Angelo e San Paolo erano già stati riqualificati con fondi del Simu prima del Giubileo della Misericordia e poi aperti ed affidati ad Ama proprio con gli stanziamenti dedicati all'evento religioso. Finito il Giubileo, purtroppo i bagni sono rimasti colpevolmente chiusi e lo sono ancora oggi dopo quasi tre anni di governo M5S della città".

Diaco ha quindi "ben poco da rallegrarsi" scrivono ancora le consigliere dem Valeria Baglio e Ilaria Piccolo, "considerando che l'amministrazione Raggi ha tenuto chiuse strutture che potevano già essere utilizzate da tempo e non lo ha fatto. Comprendiamo certamente la confusione che alberga in queste ore all'interno della maggioranza grillina, ma non possiamo non sottolineare che quello che Diaco definisce un altro obiettivo raggiunto altro non è che l'ennesimo evidente insuccesso collezionato da Raggi e dalla sua amministrazione".