Policlinico Umberto I: i Babbo Natale volanti portano doni ai bimbi del reparto pediatrico

Hanno preso il volo nella mattinata di lunedì 23 dicembre, al Policlinico Umberto I di Roma gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio nelle vesti speciali di Babbo Natale.

Diversi operatori del Soccorso Alpino si sono calati con una fune dal grande camino della ciminiera presente all’interno del nosocomio per raggiungere i bambini in cura nel reparto di oncologia per consegnare loro alcuni regali donati dai negozi Campo Base Outdoor Equipment di Roma e dagli stessi operatori che sono intervenuti.



"Portare un sorriso e regalare un po’ di stupore ai bambini in cura in questi giorni di festa è una delle missioni più emozionanti per i nostri tecnici", afferma il presidente regionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Corrado Pesci. "Dopo tante sfide sul campo, spesso in ambiente impervio, siamo orgogliosi di poter mettere al servizio dei piccoli pazienti del Policlinico Umberto I la nostra competenza tecnica".