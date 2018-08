B&B offre sconto alle famiglie FreeNoVax. Il titolare: "Mi batto per la libertà di scelta"

"Mi batto per la libertà di scelta", così Domenico, titolare del B&B Vitellia di Bellegra. La struttura ricettiva è salita alla ribalta delle cronache dopo aver postato un annuncio sulla propria pagina facebook: "Solo per famiglie FreeNoVax: scontro dal 70 al 90%. Prezzo pieno per gli altri. Libertà di scelta". Postato nella mattinata di mercoledì 8 agosto nel volgere di poche ore sono stati decine di migliaia i commenti lasciati dal popolo social nella fanpage della struttura ricettiva della Città dei Panorami, molti a favore ma ancor di più contrari all'iniziativa.

B&B offre sconti alle famiglie FreeNoVax

Sono oltre 2800 i commenti al post del B&B del Comune che si trova a 50 chilometri dalla Capitale, che si sommano alle decine di discussioni sotto ad ogni post. Fra loro molti commenti negativi: "Non ci credo! Vacanze e morbillo scontati tutto in un colpo solo ottengo ulteriore sconto se vengo portandomi la pertosse da casa? Al limite forse ho anche del tetano avanzato... Ah no, cavoli, è vero, i miei il cervello ce l'hanno e mi hanno vaccinata quando ero piccola". Per contro anche numerosi utenti che lodano l'iniziativa: "Bravissimi - scrive un altro utente - vi faccio tutta la pubblicità possibile, seguo il vostro esempio offrendo sconti a free vax e no vax e invito tutti a fare altrettanto. È la migliore risposta possibile a queste discriminazioni. Loro discriminano, vietano e obbligano, noi facciamo regali".

Il titolare del B&B Vitellia di Bellegra

Tante le polemiche, con Domenico, titolare della struttura che spiega a RomaToday le motivazioni del suo annuncio: "La mia è una risposta all'iniziativa di una gelateria di Chiavari (la notizia su Today) che ha esposto un cartello in cui annunciava di non accettare bambini non vaccinati nel suo locale. Da qui l'idea degli sconti per le famiglie del popolo FreeVax e NoVax, che frequento oramai da oltre un anno. A differenza di loro noi siamo però per la libertà di scelta. Mio figlio l'ho vaccinato, poi ho cambiato idea su questa vicenda. La mia è una provocazione ma sempre nella libertà di ogni individuo, se arrivano da noi famiglie con figli vaccinati saranno accettate senza nessuna distinzione, a parte lo sconto".