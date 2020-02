Coronavirus: nell'autostazione Tibus scatta il piano di sanificazione straordinaria 

Piano di sanificazione, anti Coronavirus, anche nell'autostazione Tibus a Tiburtina, fondamentale nodo del traffico passeggeri nella Capitale. L’azienda ha fatto sapere di aver messo in atto un piano straordinario integrativo di disinfezione di tutte le superfici a contatto con il pubblico, in linea con le indicazioni pervenute da enti e autorità competenti.

"L’intervento - si legge nella nota - mira a eliminare alla base agenti contaminanti che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. Le operazioni di disinfezione hanno previsto l’utilizzo di prodotti chimici specifici, detergenti e antibatterici che ripristinano lo standard igienico ottimale". Nello specifico "è stato usato un disinfettante contro batteri, virus, muffe, alghe, funghi. Il prodotto è autorizzato dal ministero della Salute e non nuoce alle persone".

Tutti gli spazi accessibili al pubblico, le superfici di contatto, le zone d’attesa dell'autostazione gestita dall’azienda "sono stati sanificati e disinfettati".

"In questo momento così delicato per il nostro Paese, Tibus ha deciso ancora una volta di essere accanto ai cittadini e ai passeggeri. Prosegue il nostro impegno per garantire sempre all’utenza massima efficienza e qualità dei nostri servizi" ha dichiarato il Presidente di Tibus Giovanni Bianco.