Atac: in strada quattro nuove linee bus con pedane per disabili

Al via da oggi quattro nuove linee bus Atac attrezzate per il trasporto dei diversamente abili. Le quattro linee, istituite grazie alla collaborazione con il disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto, e alla partecipazione dell'assessorato alla Città in movimento e dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, si aggiungono alle 17 già esistenti portando a 21 il numero delle tratte dove sarà garantita la presenza di bus dotati di pedane per la salita e la discesa dei passeggeri con difficoltà motorie.

Le nuove linee sono la 20 Anagnina-Cambellotti, la 786 Reduzzi-stazione Trastevere, 781 piazza Venezia-Magliana e la 990 piazza Cavour-stazione Montemario. Le altre linee attrezzate sono 170, 360, 44, 46, 490, 558, 590, 60, 650, 664, 671, 80, 81, 85, 87, 90, H.

"Atac ricorda che nei bus con pedana manuale l'autista deve fornire massima assistenza ai passeggeri diversamente abili - scrive in una nota l'azienda - in caso di problemi tecnici l’autista deve richiedere l’intervento di un mezzo in grado di trasportare a destinazione l’utente".