Al Bambino Gesù in autobus: i nuovi bus sulle linee 870 e 115

Sarà l'Ospedale Bambino Gesù a beneficiare di alcuni dei nuovi autobus presentati oggi al Gianicolo. Entreranno infatti in servizio nei prossimi giorni i 38 bus noleggiati da Atac. Le vetture saranno impiegate anche sulle linee ‘870' e ‘115' che fanno da collegamento quotidiano con la sede del Bambino Gesù al Gianicolo. .

"Servizi come questo sono importantissimi – spiega il Direttore Generale del Bambino Gesù, Ruggero Parrotto - e dimostrano sensibilità, attenzione. In questa sede registriamo un alto numero di accessi quotidiani, sia di personale che da parte degli utenti. Si viene in ospedale per un problema e quindi bisogna fare di tutto affinché a questo problema non si aggiunga anche quello della logistica".

"Il Gianicolo – ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi - era proprio uno dei luoghi nei quali sentivamo la necessità di dover ripristinare il servizio, così da aiutare sia i lavoratori che i pazienti ad accedere in modo più regolare al Bambino Gesù".

LINEA 115, IL PERCORSO

LINEA 870, IL PERCORSO



