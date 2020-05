Edilizia popolare: Ater lancia il bando per gli amministratori di condominio

La strategia per valorizzare il patrimonio immobiliare di ATER si compone di vari elementi. L’azienda ha iniziato a realizzare nuovi alloggi, ha messo all’asta i locali commerciali inutilizzati, ha stabilito di far cassa vendendo gli appartamenti di lusso.

Il nuovo avviso pubblico

C’è anche dell’altro. Per garantire una corretta gestione dei suoi immobili, Ater ha necessità di tornare ad investire anche sugli amministratori condominiali. Per questo ha lanciato un avviso pubblico che servirà a formare un nuovo elenco. Raccoglierà le adesioni di quanti, fino al 22 giugno 2020, vorranno candidarsi a ricoprire il delicato incarico professionale.

Una figura nevralgica

“Gli amministratori di condominio – ha riconosciuto Andrea Napoletano, Direttore Generale di Ater Roma – sono figure nevralgiche di raccordo tra l’Azienda e l’utenza per l’efficace e corretta gestione e manutenzione del patrimonio residenziale e per la tempestiva segnalazione delle criticità”. La decisione d’investire su un nuovo portale web, anche per raccogliere le istanze che arrivano dagli inquilini, è dunque affiancata da questa nuova iniziativa.

Al di là della capacità individuale d’inoltrare segnalazioni a mezzo web, l’azienda ha deciso anche di tornare a puntare su una figura chiave. “Il nostro bando – ha chiarito il direttore generale – ha quindi l’obiettivo di formare e selezionare professionisti competenti, capaci di operare secondo le fondamentali linee guida aziendali”.

La finalità del bando

Come si legge nell’avviso pubblico, “l’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo per l’azienda”. Infatti “la formazione dell’elenco è finalizzata all’individuazione, a seguito di una procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati che ATER potrà proporre, nel corso delle prossime assemblee, come amministratore di condominio”. L’incarico avrà durata un anno e “si intende rinnovato per eguale durata”.