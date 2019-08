VIDEO | +Ricicli+Viaggi, 100mila bottiglie raccolte: Atac premia i passeggeri

Centomila ricicli in poco più di un mese. Era infatti il 23 luglio scorso quando Atac presentò l'iniziativa +Ricicli+Viaggi, prima del genere in Italia. Un progetto sperimentale di 12 mesi che permette ai viaggiatori virtuosi che tramite il servizio B+ (quello che permette di acquistare ed utilizzare i titoli del trasporto pubblico di Roma con lo smartphone) e le app MyCicero e TabNet, possono acquistare ticket del bus utilizzando bottiglie di plastica avviate al riciclo grazie a tre macchine installate da Coripet, il consorzio per il riciclo del PET.

Un'iniziativa che ha trovato un riscontro positivo che nel volgere di poco più di un mese ha raggiunto il traguardo di 100mila bottigliette riciclate. Per tale motivo la mattina di mercoledì 28 agosto l'Azienda dei Trasporti pubblica Romana, ha premiato con 50 BIT omaggio, Fabiana, Marisa con la figlia Arianna e Igor.

Come informa la stessa Atac, si tratta dei primi passeggeri che, a partire dalle ore 11, si sono recati nelle stazioni San Giovanni, Piramide e Cipro per il conferimento nelle ecocompattatrici.

Soddisfazione per il traguardo raggiunto anche dalla parte della Sindaca Virginia Raggi che su facebook commenta: "La campagna +Ricicli+Viaggi è un vero e proprio successo: ben 100mila le bottigliette riciclate nelle metro di Roma in poco più di un mese. Numeri che ci raccontano una formula vincente ed un'attenzione crescente nei confronti della sostenibilità ambientale".

"Con questa iniziativa, infatti, tutti possono riciclare le bottiglie in Pet utilizzando le speciali macchinette "mangia plastica" collocate in tre stazioni: Piramide metro B, San Giovanni metro C e fermata Cipro metro A. Un gesto a favore dell'ambiente, una buona pratica per tutti". "Il funzionamento - conclude la Sindaca - è semplicissimo: inserisci le bottiglie nella macchinetta e in cambio ottieni un credito, uno speciale ecobonus sul cellulare, attraverso le App di MyCicero e TabNet, per l'acquisto dei titoli di viaggio. Continuiamo così".