Raggi e Gatta contro i writer: "Fatelo a casa vostra". E ai cittadini: "Denunciate"

"Vogliamo che gli edifici del patrimonio capitolino tornino a splendere. Anche per questo abbiamo creato un ufficio di coordinamento per il Decoro Urbano. Nel frattempo, il Dipartimento SIMU (Lavori Pubblici), con appalti specifici procede alla rimozione di scritte e manifesti abusivi sugli edifici del patrimonio capitolino". A fare il punto sugli interventi di ripristino del decoro urbano è la sindaca Virginia Raggi.

Sono state eseguite azioni di ripristino delle mura imbrattate a Via Tuscolana, sull’edificio del Liceo Darwin, e a Piazza Teofrasto vicino alla via Prenestina. "In quest'ultimo posto, le mura appena ripulite sono state subito imbrattate di nuovo: sono stati necessari ulteriori interventi per ripristinare lo stato dei luoghi" racconta Raggi. Che poi lancia il suo appello. "Invito questi 'leoni' con la bomboletta in mano sempre pronti a lasciare un loro tag a farlo nei luoghi consentiti o nella loro casa e non in posti pubblici, di tutti, pagati con le tasse dei romani. Luoghi che peraltro attendono da anni interventi per ritornare ad essere decorosi e fruiti dagli abitanti del quartiere".

Poi, l'appello numero due viene rivolto ai cittadini: "Invitiamo pertanto i cittadini a denunciare tali atti oltraggiosi qualora ne siano testimoni". "Tutti i cittadini che vogliono contribuire nelle loro piccolo a mantenere la città in una situazione decorosa sono invitati a denunciare immediatamente queste azioni scellerate qualora si trovino ad esserne spettatori" ha poi rilanciato l'assessore ai Lavori pubblici Margherita Gatta. "La lista degli interventi da eseguire è lunga e questo testimonia lo scarso senso civico che sta dilagando nella nostra società. Si tratta di comportamenti sicuramente da contrastare e condannare con fermezza".

Ad oggi, scrive l'assessore, "sono state ripulite le mura di via di Dragone, rimossi diversi manifesti alla stazione di Acilia e Lido Nord, sono state cancellate diverse scritte a Piazza Sempione, sul Lungotevere Diaz e a via del Quadraro. Prossimamente si interverrà su Via Appia e Via delle Cave, e man mano passeremo tutta la città in rassegna".