Roma omofoba, a San Lorenzo l'annuncio shock: "Affittasi stanza, no animali, no gay"

Nuovo episodio di omofobia a Roma. A denunciarlo un ragazzo campano, in cerca di una stanza a San Lorenzo. Qui, in via dei Marrucini, ha trovato esposto il cartello con l'annuncio shock: "stanza in condivisione con ragazzo italiano 28 anni, appartamento 60 mq, euro 200 al mese (tutto compreso), no animali e no gay".

A riportare la notizia l'agenzia Askanews che racconta come lo studente abbia contattato il numero di cellulare presente sull’annuncio per chiedere spiegazioni sentendosi rispondere dall’interlocutore (proprietario dell’appartamento) che non solo non "gradiva" gay all’interno della sua casa ma nemmeno immigrati o stranieri anche se muniti di permesso di soggiorno e dotati di busta paga.

Lo studente si è rivolto agli avvocati Ilaria Napolitano e Sara Gitto del Foro di Roma, che stanno valutando la possibilità di una richiesta risarcitoria simbolica di euro mille con citazione davanti al Giudice di Pace di Roma contro il proprietario che ha affisso il cartello dal contenuto omofobo.

Sull'episodio è intervenuta anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che su twitter ha scritto: "L'annuncio privato apparso nel quartiere San Lorenzo che esclude gay e immigrati dalla possibilità di affittare un appartamento offende tutta la città. Lascia un senso di vergogna e indignazione. Roma non accetta discriminazioni".