Solidarietà, al via alla raccolta fondi per scuola della pace di Garbatella. Angelica Preziosi tra i testimonial

Anche quest'anno la Comunità di Sant'Egidio sta organizzando una settimana di vacanza per i bambini della scuola della pace di Garbatella, popolare quartiere di Roma. Per chi non lo sapesse, le Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio sono diffuse in tanti quartieri di Roma e di tante altre città nel mondo e sono dei luoghi in cui tutti i bambini, nessuno escluso, imparano l'arte dell'amicizia e contribuiscono a far crescere nella propria città una cultura di pace.

La vacanza estiva è uno dei momenti più attesi dell'anno dai bambini e per questo ogni anno si cerca di renderla speciale! La Comunità di Sant'Egidio sta organizzando una settimana ricca di esperienze nuove per i bimbi che fanno parte della scuola della pace: gite, visite alla fattoria, escursioni...insomma l'obiettivo è quello di portare i bambini alla scoperta del mondo!

Questo momento di vacanza è un bel modo di concludere un anno di amicizia passato insieme ai nostri bambiini e per la comunità di Sant'Egidio desidera che tutti possano viverlo, anche chi normalmente non potrebbe permetterselo. I soldi che verranno raccolte andranno a sostenere le famiglie dei bambini della scuola della pace che, pur contribuendo secondo le proprie capacità, hanno comunque bisogno di aiuto.

In prima linea per la raccolta fondi della scuola della pace di Garbatella, la modella romana Angelica Preziosi (foto), già di recente balzata agli onori della cronaca per la sua 'particolare doppia vita', fatta di shooting patinati da un lato e di volontariato con i bambini dall'altro. La modella attraverso la propria pagina Facebook sta dando vita a varie iniziative per sotenere questa raccolta.