Villaggio Olimpico, il Comune concede alla Asl un immobile per un ambulatorio: approvata la delibera

Via libera in Aula Giulio Cesare alla concessione dell'immobile di proprietà comunale di via degli Olimpionici 19 alla Asl Roma 1. La delibera è stata approvata ieri dal Consiglio comunale. Lo spazio, un appartamento di circa 130 metri quadri più 190 metri quadri esterni verrà destinato a un presidio sanitario che servirà il territorio del II municipio.

"Una struttura di servizi ambulatoriali e di assistenza che nella zona compresa tra i quartieri Flaminio e Parioli mancava da ben 6 anni", ha fatto sapere l'assessora al Patrimonio, Valentina Vivarelli. "Una buona notizia per tanti cittadini del quartiere, in particolare quelli più deboli, che potranno a breve usufruire di prestazioni sanitarie di vicinanza evitando così, dopo anni, di sobbarcarsi lunghi spostamenti verso altre strutture".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si tratta di un fondamentale atto atteso da anni dagli abitanti della zona tra i quartieri Flaminio e Parioli”, aveva spiegato il presidente della commissione Patrimonio, Francesco Ardu, quando la delibera era stata affrontata in commissione. “È infatti dal 2014, ovvero da quando venne chiuso il poliambulatorio Asl di piazza Gentile da Fabriano, che nel quartiere si sente la mancanza di una struttura di assistenza sanitaria. Andiamo a risolvere una situazione di blocco assurdo che purtroppo si è protratta per troppo tempo e al contempo rispondiamo alle giuste esigenze del territorio e dei suoi cittadini”.