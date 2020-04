Coronavirus, fino al 13 aprile chiusi centri raccolta e sportelli Tari. Accessi limitati ai cimiteri

Anche Ama si adatta con quanto stabilito dal DPCM del 1° aprile sulll'emergenza coronavirus, che conferma e proroga le misure governative volte a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, disponendo così il prolungamento della chiusura al pubblico delle proprie strutture normalmente aperte all’utenza fino al prossimo 13 aprile.

Dunque i 12 Centri di Raccolta per rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici, legno, ecc., che come già sottolineato in precedenza non rappresentano attività essenziali e improcrastinabili per il mantenimento dell’igiene urbana, continueranno a restare chiusi in modo da disincentivare eventuali spostamenti di cittadini e veicoli connessi a conferimenti di rifiuti non urgenti e differibili.

"Ama ricorda nuovamente che per smaltire i materiali ingombranti, è possibile ricorrere al servizio di ritiro a domicilio 'Riciclacasa', regolarmente attivo, ma attualmente disponibile solo al piano strada", si legge in una nota.

Prorogata fino al 13 aprile anche la chiusura all’utenza, già disposta dal 12 marzo, degli sportelli per la Tariffa Rifiuti di via Capo D’Africa 23/b, via Giovanni Amenduni (Ostia) e via Mosca 9.

"L’assistenza ai cittadini continua ad essere garantita dai servizi on line utilizzabili sul portale di Ama e attraverso il lavoro del personale in smart working, che sarà a disposizione degli utenti da “Telesportello” Ama contattabile tramite lo 060606. Tutte le pratiche avviate seguiranno comunque il consueto iter di lavorazione", spiega la municipalizzata.

Sempre in osservanza a quanto disposto dall’ultimo DPCM, infine, fino al 13 aprile gli uffici cimiteriali "restano aperti con ingressi contingentati, mentre in tutti i cimiteri capitolini sono escluse visite occasionali e rimarrà l’accesso solo alle auto funebri per consentire le sepolture".