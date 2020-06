Algero Corretini a Le Iene: 1727 wrldstar e il video "ho preso il muro fratellì" su Italia Uno

Dal muro a Italia 1. Per Algero Corretini, 1727wrldstar, noto al popolo del web per "ho preso il muro fratellì", il passo dai social alla tv verrà compiuto questa sera grazie ad un servizio de Le Iene che andrà in onda nella consueta puntata del martedì. Annunciato da foto sui social con l'inviato Nicolò De Devitiis, il servizio delle Iene porterà alla ribalta quella che in queste settimane è diventata una web star. Un vero e proprio influncer con storie e post dedicati ad aziende che hanno scelto di associare i propri prodotti alla sua viralità.

Chi è Algero Corretini

Ma chi è Algero Corretini e di cosa si occupa? Sintetizzando 1727 wrldstar è quello che si può definire un accumulatore seriale di follower su instagram per arrivare un giorno a diventare un influncer per fare soldi. Il sogno di influenzare, di dettare legge, comune a tanti della scena underground romana: ex rapper e bulli di borgata pronti a tutto per la celebrità (e i soldi) che instagram è in grado di regalare.

E per loro finire sui giornali è una medaglia, prova ne sia il fatto che sul suo profilo instagram 1727 ha postato e rivendicato con orgoglio la rassegna stampa dell'identificazione da parte dei vigili urbani senza alcuna constestazione, se non quella fatta ad alcuni giornalisti di aver sbagliato il cognome "Corretini" non "Corredini".

Numersosi tatuaggi sul volto, sul collo e sul resto del corpo, sino ad una decina di giorni fa Corretini era sconosciuto ai più. L'ex rapper residente nella zona di Piana del Sole, durante il lockdown è stato protagonista di una serie di dirette con Massimiliano Minocci, detto "Brasile", altro noto influencer romano, con il quale 1727 wrldstar ha avuto un acceso battibecco durante una diretta Instagram. Nato nel 1996, Algero Corretini ha un passato da rapper sotto al nome d'arte di Esak. Nel 2018 ha quindi cambiato nome divenendo 1727wrldstar. Ma solo con il video virale, con l'incidente in diretta dopo aver "preso il muro fratellì" ha avuto l'agognata celebrità.

Da lì un crescendo di interviste radiofoniche e dirette, l'ultima delle quali mentre veniva fermato dalla Polizia Locale mentre si trovava a bordo della oramai celebre Chevrolet Aveo nella zona del Corviale, con i vigili urbani che gli hanno poi ritirato la patente e sequestrato l'auto.