Alessio Figalli vince il 'Nobel' per la matematica: "Roma è orgoglia di lui"

La medaglia Fields torna in Italia dopo 44 anni e nello specifico nella Capitale. Ad aggiudicarsela il matematico classe '84 Alessio Figalli. Il romano, docente al Politecnico di Zurigo e formatosi alla Normale di Pisa, è stato premiato 'per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla teoria delle equazioni derivate parziali e alla probabilità'. Il cosiddetto 'Nobel per la Matematica' viene assegnato ogni quattro anni a quattro matematici under 40. L'annuncio è stato dato a Rio De Janeiro durante la cerimonia di apertura del 28esimo International Congress of Mathematicians.

Nato a Roma, dove ha studiato al liceo classico Vivona dell'Eur, Figalli nel 2002 è stato ammesso alla Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato in meno di quattro anni, contro i cinque previsti dal piano di studio. Suo mentore il professore Luigi Ambrosio, docente di Analisi matematica, con il quale ha conseguito il dottorato di ricerca nell'ottobre 2007, in appena un anno, svolgendo il secondo semestre del corso di perfezionamento presso l'École Normale Supérieure di Lione. Nel 2008, ha ottenuto una cattedra all'École Polytechnique di Parigi e nel 2009 nell'Università del Texas ad Austin, dove nel 2011 è diventato professore ordinario. Dal 2016 insegna nel Politecnico di Zurigo.

A Figalli i complimenti della sindaca Raggi: "Complimenti ad Alessio Figalli! Ha ricevuto la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica. Roma, la città dove è nato, è orgogliosa di lui".

Il premier Conte: "Complimenti ad Alessio Figalli, premio Fields per la matematica. Non accadeva da 44 anni che un italiano ottenesse un riconoscimento così prestigioso, l'equivalente di un premio Nobel. Continuiamo a investire nei nostri giovani e sul sistema d'istruzione e formazione 'Italia'".