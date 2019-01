Alberi di Natale, ultime ore per salvare gli abeti: è possibile restituirli alla natura

C'è un modo per salvare gli abeti natalizi. Una volta rimosse le luminarie, le sfere colorate ed i vari addobbi, gli alberi che durante le feste hanno decorato gli ambienti domestici, possono infatti tornare alla natura. Un obiettivo che è reso possibile dalla campagna organizzata da Ama, dall'assessorato alla Sostenibilità Ambientale del Campidoglio e dal Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.

Il recupero degli abeti

Consegnando l'abete natalizio in uno dei 12 centri raccolta di Ama, si fa un bel regalo all'ambiente. Gli alberi che infatti verranno selezionati dagli uomini dell'Arma e dagli operatori dell'azienda municipalizzata ai rifiuti, saranno trasportati e ripiantati ad Arcinazzo Romano. Lì infatti, all'interno della sede del Reparto Biodiversità di Roma, è presente l'ex vivaio forestale "Fondazione Sir Walter Becker". Gli alberi che verranno così recuperati, saranno poi utilizzati per finalità educative rivolte alle scolaresche.

La trasformazione in compost

Gli abeti che invece non sarà possibile ripiantare o che comunque verranno consegnati dopo lunedì 14 gennaio, saranno condotti nell'impianto di compostaggio di Maccarese. In qualche modo anche loro torneranno alla natura. Le essenze arboree che non è stato possibile piantare nell'ex vivaio forestale verranno infatti trasformate incompost. Grazie a questo trasformazione, diverranno utili nella concimazione di piante in vaso o da giardino.

Come smaltire gli abeti artificiali

Per chi stesse rimuovendo gli addobbi in questi giorni, vale la pena ricordare che gli alberi di Natale artificiali non sono riciclabili. Quelli di dimensioni ridotte, vale a dire sotto i 40 centimetri, possono essere gettati nei cassonetti riservati ai materiali non riciclabili, purchè siano priva privai delle luminarie. Gli abeti sintetici di dimissioni superiore, vanno invece conferiti come tutti gli altri materiali ingombranti negli appositi centri di raccolta Ama.