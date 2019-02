Alberi caduti, sos alle scuole dall'Associazione presidi: "Monitorate i cortili"

Controllare a tappeto i cortili delle scuole romane, dopo le sferzate di vento che a 90 chilometri orari hanno sradicato alberi e fatto cadere rami in tutta la città. Il monito è arrivato, tramite lettera, a tutti i presidi della regione dall'Anp Lazio (Associazione nazionale presidi), a lavoro da questa mattina per effettuare un'attenta ricognizione "delle piante, degli alberi presenti nei giardini e nei cortili, oltre ad eventuali danni a carico degli edifici scolastici. Particolare attenzione, inoltre, va posta per quelle scuole in cui ci sono lavori edili con impalcature e ponteggi".

Qualsiasi tipo di anomalia va subito segnalata agli uffici tecnici competenti di municipi, comuni e Città Metropolitana, per garantire un ulteriore controllo tecnico ed eventuali interventi appropriati e risolutivi. "Serve verificare se sussistano situazioni di rischio per gli studenti, a causa di eventuali alberi caduti o materiale edilizio precipitato - ha detto Mario Rusconi, presidente di Anp Lazio - di fronte a situazioni di grave emergenza le istituzioni competenti dovranno provvedere ad una tempestiva chiusura dell'edificio scolastico".

Nel weekend sono stati decine gli interventi della Protezione civile comunale, insieme agli operatori del Servizio Giardini, per la messa in sicurezza delle alberature nei cortili e spazi esterni agli istituti scolastici. Tra i casi più eclatanti la chiusura della scuola Giovanni XXIII su viale Partenope. Un pino piegato dal vento è finito sopra il tetto dell'istituto. Per fortuna nessun ferito, i bambini erano già usciti dalla scuola. Ma il plesso è rimasto chiuso per le necessarie operazioni di rimozione del tronco e ripristino dei danni all'edificio.