Denunciò Casamonica dopo aggressione al bar: Roxana è Cavaliere "al valore della legalità"

Roxana Roman, 34 enne di origine romena, è Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo le è stato conferito dal presidente Sergio Mattarella "per il suo contributo nell’affermazione del valore della legalità". La donna, titolare del Roxy Bar, ha denunciato i Casamonica dopo una aggressione avvenuta il giorno di Pasqua.

Quaranta giorni dopo la denuncia di Roxana, gli autori delle violenze furono arrestati. Lo scorso ottobre i tre Di Silvio sono stati condannati con rito abbreviato: 4 anni e 10 mesi ad Alfredo, 4 anni e 8 mesi a suo fratello Vincenzo e 3 anni e due mesi al nonno, Enrico. Antonio Casamonica, il quarto imputato, ha scelto il rito ordinario.

Roxana è stata premiata per il "suo contributo nell'affermazione del valore della legalità". "La mia denuncia è stato un gesto normale. Nel quartiere la paura c' è sempre, è lo strumento dei Casamonica per avere più potere. Ogni tanto un cliente mi dice sottovoce che ho fatto bene a denunciarli, qualcun altro mi racconta di essere stato una loro vittima: c'è tanta gente per bene che vuole cambiare ma serve una nuova mentalità che parta da tutti noi", ha detto Roxana.