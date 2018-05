Profumo di Sicilia all'aeroporto di Fiumicino: si rinnova l'Antica Focacceria San Francesco

L’Antica Focacceria San Francesco rinnova la propria presenza all’aeroporto di Roma-Fiumicino e lo fa in grande stile, offrendo a tutti i viaggiatori dell’area di imbarco D la possibilità di fermarsi a gustare le creazioni dello chef stellato Giuseppe Biuso, di origini palermitane proprio come la storica focacceria “pizzo free”, che si propone di far rivivere nei piatti del nuovissimo menù i sapori e i profumi della Sicilia. Chef Busio ogni quattro mesi rivisiterà in chiave moderna tre piatti tradizionali, ma il locale presenterà ogni giorno piatti caldi, spuntini e prodotti tipici dello street food isolano.

Il commento di Adr

"L'apertura con il nuovo format rientra fra le numerose iniziative promosse da Adr per elevare la qualità della customer experience in tutti gli ambiti a partire dalla festa gastronomica - ha spiegato l'Ad di Adr, Ugo De Carolis - Continuiamo a spingere sul miglioramento della qualita' per i passeggeri e sul made in Italy. Niente di meglio, dunque, di rinnovare un format che funziona bene. Questa area dell'aeroporto è in crescita e accoglie i passeggeri dell'area Schengen che hanno soste più brevi e quindi esigenze di velocità. Riteniamo di aver messo in piedi un progetto che risponde a queste caratteristiche. Inoltre registriamo la presenza dell'ennesimo chef stellato che opera nel nostro aeroporto".