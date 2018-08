"La solidarietà non va in vacanza": oltre 1000 chili di frutta e verdura per le mense sociali

Oltre 1000 chili di frutta e verdura destinati alle mense sociali che assistono nella Capitale anziani soli, senza fissa dimora e famiglie in difficoltà. È il risultato dell'iniziativa "La solidarietà non va in vacanza", promossa oggi dal Centro Agroalimentare di Roma e dalle Acli di Roma e provincia.

Cocomeri, ananas, albicocche, pesche, melanzane, peperoni, sedani, carote e molti altri prodotti ortofrutticoli sono stati quindi consegnati ai circuiti di assistenza e sostegno sociale che a Roma - soprattutto ad agosto - assistono persone indigenti. In particolare, i prodotti recuperati sono stati portati, con l'utilizzo di un furgone refrigerato, alla mensa dell'Opera Nazionale per la città dei ragazzi, alla mensa della parrocchia di Santa Maria in Campitelli e all’Isola Solidale. Il Centro Agroalimentare di Roma e le Acli di Roma e provincia da oltre un anno collaborano per la lotta allo spreco del cibo e per il riutilizzo dello stesso a fini sociali, in particolare grazie al progetto "Il Cibo Che Serve".

Borzì (Acli Roma): "Risultati e valenza educativa"

“Questa collaborazione – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – sta dando risultati molto importanti, considerando che nel solo periodo estivo, e prima di oggi, sono stati recuperati oltre 4000kg di frutta e verdura. Un impegno che ha anche una valenza educativa, perché insegna a non sprecare il cibo, e che è un esempio virtuoso di sussidiarietà circolare che mette insieme istituzioni (in questo caso la Regione Lazio che ha contribuito con l'acquisto del furgone refrigerato), enti commerciali come il Car e le associazioni impegnate nel sociale, come le Acli e tutte quelle che fanno parte della nostra rete di solidarietà e che si prendono cura dei più deboli. Inoltre, proprio oggi, questa iniziativa ha visto aggiungersi un partner importante, la Consetra Trasporti di Luigi Cofone, che offrirà i suoi mezzi per rendere ancora più efficace e capillare la distribuzione del cibo recuperato".

Pallottini (Car): "In questo periodo chi è in difficoltà può sentirsi ancora più solo"

“Un’iniziativa – commenta Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car – che si ripete ormai da diversi mesi, ma che in questo periodo estivo assume un valore ancora più importante, poiché a causa del caldo e delle città che si svuotano, chi è in difficoltà può sentirsi ancora più solo. Ridistribuire nel circuito solidale prodotti ortofrutticoli ancora buoni e di qualità significa rispondere all’esigenza di una corretta alimentazione da parte delle famiglie più bisognose, che purtroppo, come sappiamo, tagliano i consumi a partire proprio da questi prodotti. Nel nostro piccolo quindi vogliamo essere attenti a queste esigenze, e lo facciamo grazie alle Acli di Roma, che ci aiutano nella distribuzione, e anche ai nostri commercianti, che dimostrano sempre di avere un cuore grande”.