Acqua, scatta la nuova tariffa: "Aumenti retroattivi, grave danno per famiglie e commercianti"

Bollette Acea schizzate con cifre a tre zeri per maxi conguagli, che comprendono anche i mesi del lockdown, gravati dall'applicazione retroattiva della nuova tariffa, in vigore da maggio. Così, in piena emergenza economica legata al coronavirus, consumatori e amministratori di condominio fanno i conti, amari, con l'aumento del costo dell'acqua.

In una lettera - che RomaToday ha potuto visionare - l'Anaci (Associazione nazionale amministratori di condominio) si rivolge ad Acea, ad Arera e alla sindaca Virginia Raggi. "Di fronte allo stato di estrema difficoltà in cui versa la struttura portante dell'economia del Paese che hanno indotto lo Stato a sospendere ogni scadenza - scrive la presidente Rossana De Angelis - appare in ingiustificata controtendenza la messa in riscossione di fatture relative a un bene primario quale l'acqua, aumentate per gli aggiornamenti tariffati introdotti e gravate per i conguagli tariffari retroattivi fino al 1 gennaio 2019".

Aggiornamenti tariffari stabiliti dalla Conferenza dei sindaci dell’ATO2 del Lazio Centrale Roma lo scorso novembre, in linea con quanto disposto da Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione n. 665/2017/R/idr, scattati da maggio e applicati sui conguagli a partire dal 1 gennaio 2019. Una misura che rischia di pesare su famiglie già in difficoltà, oltre che sui commercianti, tra le categorie più provate dalla crisi.

"Si chiede di sospendere la nuova tariffa fino alla fine dell'anno, oltre al calcolo dei conguagli con applicazione retroattiva" si legge ancora nella lettera. E se non una sospensione che almeno si proceda con una "una moratoria sulle scadenze e con la concessine della massima rateizzazione sulle fatture già emesse e/o da emettere, con interruzione di ogni attività di sospensione dell'erogazione almeno fino alla fine del corrente anno".

Sul tema un atto del consigliere del XII municipio Elio Tomasetti, capogruppo Pd. "Acea, in queste settimane di lock down, ha calcolato i conguagli e applicato nuove tariffe, spedendo a commercianti e condomini bollette salatissime. Questo atteggiamento, oltre a essere intollerabile per il periodo in cui stiamo vivendo, contrasta con lo spirito delle norme emergenziali emanate dal Governo" dichiara Tomasetti. L'ordine del giorno, votato da tutte le opposizioni, è stato bocciato in aula dai consiglieri Cinque Stelle.