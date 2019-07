Abbattimento tangenziale a Tiburtina: le strade chiuse durante i lavori e i percorsi alternativi

L'abbattimento della sopraelevata della tangenziale est a Tiburtina è ormai dietro l'angolo. I lavori partiranno il prossimo 5 agosto, culmine di un iter avviato ormai due anni fa e di un'attesa, quella dei cittadini, che va si protrae da 20 anni.

Saranno settimane e mesi di inevitabili disagi quelli dei lavori. Non casuale la data di avvio dei cantieri, il 5 agosto, quando la città sarà svuotata per le vacanze estive. Come cambia la viabilità?

Ecco le modifiche più impattanti

CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA (DIRETTRICE SAN GIOVANNI- SALARIA)

• Istituito divieto di transito nella corsia principale della tangenziale est in prossimità dello svincolo

Portonaccio Tiburtina;

• Direzione obbligatoria diritto sullo svincolo Portonaccio Tiburtina.

CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA (DIRETTRICE SALARIA- SAN GIOVANNI)

• divieto di transito, nella corsia pricipale all’ altezza del civico 474;

• direzione obbligatoria a destra sulla corsia complanare;

• divieto di transito nell’immissione all’altezza del civico 490/496;

• direzione obbligatoria diritto.

VIA TIBURTINA ( DIRETTRICE GRA- PIAZZALE DEL VERANO)

•divieto di transito sulla rampa di immissione della tangenziale est in prossimità via masaniello,

per i veicoli diretti in via Salaria;

•direzione obbligatoria diritto

VIA TIBURTINA (DIRETTRICE PIAZZALE DEL VERANO-GRA)

•divieto di transito sulla rampa di immissione della tangenziale est direzione salaria all’altezza piazzale delle crociate;

•direzione obbligatoria diritto