A Roma la conferenza “Due ma non Due” per promuovere la parità di genere e assicurare a tutti pari diritti

Domenica primo dicembre, dalle ore 17.00, presso il Centro Sportivo Eschilo2 in via del Fosso di Dragoncello, 201 a Roma si terrà la conferenza “Due ma non Due” nata dall’esigenza di parlare di discriminazione, di violenza e uguaglianza di genere in occasione della settimana contro la violenza sulle donne.

Un evento ideato da un gruppo di giovani donne e uomini, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e le future generazioni sull’importanza del rispetto e della parità di genere, in maniera innovativa. Per l’occasione, sono in programma interventi di associazioni di settore che da anni si occupano di queste tematiche e che agiscono sul territorio, artisti che con la loro sensibilità sapranno arrivare dritti al cuore della platea e racconti di esperienze di empowerment ed evoluzione personale.

L’ingresso all’evento è gratuito.

I posti sono limitati, pertanto è consigliata la registrazione presso il seguente link: https://www.eventbrite. it/e/registrazione-due-ma-non- due-76452705099