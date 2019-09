A Roma Ama vara le pulizie d'autunno

Pulizie di autunno nella Capitale con isola ecologica mobile in VI municipio, sensibilizzazione ambientale e appuntamenti ecosostenibili in I, II, V, VI, VIII, XI, XIV e XV municipio. Sono questi i principali appuntamenti straordinari previsti nella Capitale nel weekend, che vedono protagonisti il decoro e le buone pratiche della raccolta differenziata.

Oggi, nell’ambito della convenzione con Retake Roma, Ama ha fornito le attrezzature necessarie (scope, rastrelli, sacchi, ecc.) ai volontari che sono stati impegnati in interventi per il decoro in piazzale Churchill (II municipio), piazzale delle Medaglie d'Oro, via Pietro de Francisci - ingresso Parco Melvin Jones (XIV municipio) e via Cassia - fronte scuola Tommassetti (XV municipio). In aggiunta, l’azienda ha supportato i volontari del WWF, impegnati nella pulizia straordinaria della banchina del Tevere nel tratto compreso tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, nonché comitati e cittadini all’opera nel quartiere Tor Sapienza (V municipio) e nel parco Falcone e Borsellino (VIII municipio).

Domani, domenica 29 settembre Ama organizzerà, poi, una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali in VI municipio. L’appuntamento per i cittadini è dalle 8 alle 12.30 in via Ambrogio Necchi (parcheggio Metro C). Per l’occasione verrà predisposta una vera e propria “isola ecologica mobile” presso cui si potranno consegnare alcuni dei rifiuti normalmente accolti presso i centri di raccolta aziendali. Sarà infatti possibile conferire materiali ingombranti (fino a 0,5 metri cubi di volume), piccole apparecchiature elettroniche (telefonini, parti di pc, giocattoli, ecc.), cartucce di stampanti, pile e batterie al piombo esauste, lampadine, neon, contenitori con residui di vernici, oli vegetali. Verranno inoltre distribuiti ai cittadini materiali informativi sulla raccolta differenziata e sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti urbani.

Sempre domani, infine, Ama assicurerà il proprio supporto ai cittadini e ai volontari che saranno impegnati in due iniziative di tutela ambientale, rispettivamente lungo il tratto della pista ciclabile di Lungotevere degli Inventori (Marconi – XI Municipio) e presso il quartiere Trionfale (XIV Municipio). Tutti i rifiuti urbani residui, raccolti nelle varie iniziative e correttamente depositati nei punti stabiliti, saranno trasportati dai mezzi aziendali presso i centri di trattamento/recupero.