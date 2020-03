Coronavirus, cambia la viabilità: da lunedì al 15 marzo Ztl aperte alle ore 14

Da lunedì 9 marzo e fino al 15 marzo 2020 i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico e del Tridente saranno disattivati dalle ore 14.

Lo ha stabilito la sindaca Virginia Raggi, con un'ordinanza, ritenendo "in tale periodo emergenziale, agevolare la mobilità individuale sul territorio urbano". Varchi chiusi, quindi, solo dalle 6.30 alle 14. "Tale misura serve ad agevolare gli spostamenti dei cittadini in città", si legge in una nota del Campidoglio.