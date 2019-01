Epifania a Roma, viabilità di domenica 6 gennaio 2019: strade chiuse e bus deviati

L'Epifania tutte le feste si porta via. Anche a Roma. Domenica ultimo giorno di festività natalizie e chiusure stradali, con annesse deviazioni degli autobus, in programma. Ecco, tratte dal sito dell'Agenzia di Roma per la Mobilità, muoversiaroma.it, le deviazioni i cambi di viabilità previsti per domenica.

Ostia

Dalle 7 a mezzanotte in viale delle Repubbliche Marinare, da lungomare Paolo Toscanelli a Corso Duca di Genova, in direzione di Corso Duca di Genova, divieto di transito per lo svolgimento una manifestazione socio-culturale-commerciale. Deviata la linea 05 in direzione del capolinea di via Mar Rosso: percorso sul lungomare Toscanelli e corso Duca di Genova.

Appio Tuscolano

Dalle 9,30 a cessate esigenze gara podistica "Corri per la befana" XXVII edizione", organizzata da "Roma road runners club", con partenza e arrivo in via Lemonia. Il percorso sarà lungo circonvallazione e via Tuscolana, via delle Capannelle, via Appia Nuova e via Appio Claudio. Durante la gara saranno deviate o limitate le linee di bus 118, 451, 520, 558, 559, 654, 663, 664 e C11.

Villa Borghese

Dalle 10 alle 13, nell'area di Villa Borghese, è in programma la corsa podistica "La corsa del Giocattolo". I partecipanti partiranno da viale Valadier e percorreranno l'interno della Villa toccando anche viale di Valle Giulia, viale del Giardino Zoologico, viale del Museo Borghese, viale San Paolo del Brasile e piazzale Napoleone I. Cambiano percorso le linee di bus C3, 89, 490, 495, 590. Limitate, invece, le linee 61, 120F, 150F, 160 e la linea Shopping. Lungo il tragitto sono soppresse circa 11 fermate.

Pietralata

Dalle 10 alle 17 per l'iniziativa "La Befana al Municipio IV" saranno chiuse al traffico via delle Cave di Pietralata e largo Antonio Beltramelli, tra via Galantara e via Cupra. Deviata la linea 111F

Centro storico

Durante la mattina, passeggiata in bicicletta per la 34esima edizione di "Viva la Befana". Due differenti gruppi di ciclisti partiranno, tra le 8,30 e le 9, da piazza Elio Callisto e da via Ardeatina, all'altezza del Santuario del Divino Amore, per poi ritrovarsi in piazza Bocca della Verità e proseguire insieme verso San Pietro. Qui si riuniranno al corteo storico-folcloristico di figuranti in costume d'epoca, cavalieri e auto d'epoca che sfilerà dalle 10,10 lungo via della Conciliazione partendo da largo Giovanni XXIII. Dalle 7,30 alle 14,30 le linee 40 e 62 effettueranno capolinea sul lungotevere in Sassia, all'altezza dell'ospedale Santo Spirito. Le linee 23, 34, 46 e 280 potrebbero essere instradate sul lungotevere Vaticano e sulla rampa per lungotevere in Sassia.

Saldi e shopping in centro

Torna per un giorno la Navetta Shopping, il collegamento-bus tra le principali strade del Centro, con capolinea a piazzale delle Canestre. La navetta è in strada dalle 10,30 alle 19,30. In funzione la Ztl del centro storico e la Ztl Tridente dalle 14 alle 19.