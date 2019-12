Santo Stefano a Roma, dagli eventi ai trasporti la guida per il 26 dicembre

Con Natale alla spalle, tanti romani e turisti vivranno il giorno di Santo Stefano nella Capitale. Diversi gli eventi in programma per il 26 dicembre che verrà accompagnata anche dalla pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali, che porterà con sè anche la solita serie di deviazioni dei bus.

Metro e bus il 26 dicembre

Normale orario festivo per bus, filobus, tram e metro. Sarà anche il primo giorno di servizio della navetta bus MA10 sul percorso Termini-Nazionale-Chigi-Barberini-Termini.

Da giovedì 26 dicembre sarà infatti attivata la linea che collegherà Termini a piazza Barberini e largo Chigi. Il percorso si articola così: Termini (capolinea bus 66), piazza della Repubblica, via Nazionale, Traforo, via del Tritone, largo Chigi, via del Tritone, piazza Barberini, piazza della Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, stazione Termini.

La linea MA10 segue gli stessi orari della metro A (dalla domenica al giovedì 5.30-23.30, al venerdì e al sabato 5.30-1.30).

I rifiuti: il piano di Ama per il 26 dicembre

La preoccupazione maggiore per i cittadini romani nelle settimane che si sono avvicinate alle feste sono stati certamente i rifiuti. Ama ha annunciato un piano speciale che vedrà in campo circa 3.600 addetti tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali. Saranno assicurati servizi di pulizia, spazzamento, raccolta stradale e “porta a porta”.

Regolarmente attivi tutti i consueti presidi di pulizia, spazzamento, svuotamento cestini delle aree del Centro Storico più frequentate da romani e turisti: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, Popolo/Corso, Colosseo, Venezia/Campidoglio, ecc. Saranno inoltre rafforzate le operazioni di pulizia presso vie e strade interessate da significativa presenza di cittadini (a esempio aree antistanti parrocchie e basiliche).

Gli orari dei cimiteri per Santo Stefano

I cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino saranno regolarmente aperti con questi orari: dalle 7.30 alle 18.

I cimiteri suburbani di Cesano, Isola Farnese, S. Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, S. Maria del Carmine (Parrocchietta) aperti a Natle, resteranno chiusi giovedì 26 dicembre per riposo settimanale.

Cosa fare il 26 dicembre a Roma

Il 26 dicembre sarà una giornata da trascorrere anche tra arte, cultura e divertimento. D'obbligo una passeggiata a piazza Venezia e in piazza San Pietro. Per chi ama visitare i presepi più belli, merita una sosta - indubbiamente - la tradizionale mostra dei 100 presepi in Vaticano, così come lo storico presepe dei Netturbini in via dei Cavallegeri 5.

Chi vuole pattinare sul ghiaccio, di offerte ce ne sono diverse. Dal centro alla periferia e anche al di fuori dei confini romani, sono tanti gli ice village per divertirsi tornando tutti bambini. Da segnare in agenda, sicuramente, la pista di ghiaccio dell'Auditorium Parco della Musica, ma anche l'Inverno incantato a Tivoli e le tante piste di ghiaccio all'interno dei villaggi di Natale.

La mostra da non perdere è invece I love Lego che inaugura a Palazzo Bonaparte il prossimo 24 dicembre. Una mostra pensata per bambini di tutte le età, con creazioni artistiche e laboratori creativi aperti a tutti. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]