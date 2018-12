Santo Stefano a Roma, dagli eventi ai trasporti la guida per il 26 dicembre nella Capitale

Con Natale alla spalle, tanti romani e turisti vivranno nella Capitale il giorno di Santo Stefano. Tante le attrazioni e gli eventi in programma. Dopo il piano di bus e metro straordinario a Roma, per il Natale, il 26 dicembre si viaggerà con il normale orario festivo sui mezzi pubblici della Capitale. Una giornata particolare che, alle 18, vedrà anche la Roma scendere in campo all'Olimpico contro il Sassuolo.

Saranno in strada anche le linee C e le Express festive 120, 130, 150, 180 e 190. Naturalmente, le linee in vigore solo nei giorni feriali oggi non saranno attive. Maggiori dettagli sugli orari delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Nord sono sul sito Atac (atac.roma.it).

Come il 25, e le altre date festive, pure a Santo Stefano via dei Fori Imperiali è isola pedonale. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 e, nella notte tra il 25 e il 26, anche per la N2. Durante la pedonalizzazione di via dei Fori, le linee 51, 85 e 87 non transitano davanti alla stazione metro B Colosseo. Lo scambio con la metro B è possibile alla stazione di Circo Massimo.

I rifiuti: il piano di Ama

La preoccupazione maggiore per i cittadini romani nelle settimane che si sono avvicinate alle feste sono stati certamente i rifiuti. Ama ha annunciato un piano speciale e annuncia che tra il 25 e il 26 dicembre “saranno complessivamente al lavoro oltre 3mila700 tra operatori ecologici, autisti e preposti territoriali”. Non si è mancato di pensare ai turisti: in centro sono stati potenziati presidi di pulizia.

Il 26 dicembre sarà una giornata da trascorrere anche tra arte, cultura e divertimento. Per chi ama acrobazie e volteggi da vedere gli show dell'American Circus della famiglia Togni e di CirCuba. Per le famiglie con bambini consigliato un tuffo tra le attrazioni di Cinecittà World, negli eventi del Castello di Santa Severa o tra le favole "giganti" del Parco Incantato.