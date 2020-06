2 Giugno: strade chiuse e bus deviati a Roma per la Festa della Repubblica

Strade chiuse e bus deviati a Roma il 2 giugno. In occasione della Festa della Repubblica, è in programma una cerimonia all’Altare della Patria in piazza Venezia con la deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto da parte del Presidente Mattarella.

Entro la mezzanotte tra lunedì e martedì, saranno rimossi tutti i veicoli da piazza Venezia, via del Plebiscito, piazza Ara Coeli, piazza San Marco, piazza Madonna di Loreto.

Dalle 6 di martedì, divieto di transito in via dei Fori Imperiali, tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia; dalle 7,30, transito vietato in piazza Venezia, piazza della Madonna di Loreto, via del Teatro Marcello da vico Jugario verso piazza Venezia, in piazza San Marco e piazza Ara Coeli.

Sempre dalle 7,30, su via del Plebiscito la viabilità sarà modificata a doppio senso di marcia. Disattivato il parcheggio dei taxi su piazza Madonna di Loreto.

Per la chiusura di piazza Venezia, dalle 7,30 di martedì le linee di bus H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190, 492, 628, 715, 716, 781 e 916F saranno deviate.