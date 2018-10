Seminario tecnico: “Il comportamento sismico delle strutture in legno: NTC 2018 e Sismabonus”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma 25 Ottobre 2018 dalle ore 14:00 - Presso la sede International Campus in via Casilina 233, si terrà la prima edizione del seminario intitolato “Il comportamento sismico delle strutture in legno: NTC 2018 e Sismabonus”. Il seminario organizzato da International Campus in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata e Lamellazione srls vuole essere significativo per coinvolgere professionisti e studenti sulle tematiche di recupero, rinnovamento e consolidamento del costruito attraverso l’utilizzo del legno strutturale. In tale occasione saranno trattate le novità introdotte dalle nuove norme tecniche NTC 2018 ed EC8 sulla progettazione in zona sismica di strutture in legno. I recenti eventi sismici che hanno stravolto l’Italia ci stanno portando verso un’epoca in cui sarà fondamentale intervenire sull’esistente attraverso miglioramenti e adeguamenti sismici. Il nostro paese ha un patrimonio edilizio di notevole valore storico, architettonico, artistico e ambientale di conseguenza è di fondamentale importanza il problema della sicurezza delle costruzioni esistenti. Il seminario offrirà validi spunti pratici attraverso l’analisi di casi di studio reali e cenni su attività di ricerca riguardo all’utilizzo del legno negli interventi di rinnovamento del costruito e rigenerazione urbana, un’ottima occasione per avere un riscontro non solo teorico ma anche pratico. Si parlerà anche di durabilità delle strutture in legno analizzando le tecniche volte al suo incremento attraverso casi di studio di edifici ammalorati. Interverranno docenti universitari ed Ingegneri esperti operanti nelle migliori aziende del settore delle costruzioni in legno. L’iniziativa si colloca all’interno di un progetto culturale mirato allo studio di un più esteso processo evolutivo delle tecniche costruttive sempre più legate ai concetti di sostenibilità ambientale ed economico finanziaria, nonché di industrializzazione dei processi edilizi. La sostenibilità sia economica che ambientale è un concetto che accompagnerà il nostro futuro, ed il legno come principale alternativa ai materiali tradizionali porterà ad una crescita sostenibile dell’edilizia. A chiusura degli interventi sarà aperto un dibattito in merito all'applicabilità di incentivi fiscali (c.d. Sismabonus) negli interventi di rinnovamento edilizio attraverso l'uso del legno ingegnerizzato. Il seminario si vuole porre come strumento di formazione sia teorica che pratica ma anche come spunto di riflessione e confronto per i professionisti ed esperti del settore. Il seminario è rivolto ai Professionisti Ingegneri, Architetti e Geometri, ai Tecnici delle Aziende agli studenti di Ingegneria ed Architettura e a quanti a vario titolo operano nel settore delle costruzioni in legno. Saranno erogati 4CFP per i Professionisti Ingegneri e 0,5 CFU per gli studenti (Facoltà Ingegneria di Tor Vergata).

Per maggiori informazioni su modalità di iscrizione e programma completo si veda il link: https://www.internationalcampus.it/eventi/il-comportamento-sismico-delle-strutture-in-legno/